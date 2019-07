Hollywoodster Keanu Reeves verrast fan met tuinbezoek

Het was een verwijzing naar een fan die op een game-congres in juni die woorden naar Reeves had geroepen, waarop de acteur had geantwoord: „Jij bent adembenemend, jullie zijn allemaal adembenemend!” Het moment werd een hit op internet.

Toen de zoon van Stacey Hunt erachter kwam dat Reeves een film opnam aan het eind van zijn straat, zette hij het bord neer in de hoop de aandacht te trekken van de 54-jarige acteur. En het werkte.

Selfie

Reeves reed langs, zag het bord, sprong uit de auto en schreef op het bord: „Stacey, you’re breath-taking!” en hij zette zijn handtekening eronder. Vervolgens nam de filmster ook de tijd voor een selfie met Hunt en haar twee zoons.

Stacey plaatste de foto op Twitter en schreef: „Wow, een droom is uitgekomen! Een auto stopte en daar was hij! Hij stopte echt! Hemeltjelief!”

Na het avontuur plaatste de familie Hunt een nieuw bord in de tuin met twee rode harten en de woorden: „Dank je Keanu.”

De populaire acteur staat momenteel vol in de belangstelling. Een door een fan gestarte petitie om hem dit jaar Person of the Year van het tijdschrift Time te maken was vorige maand al door 70.000 mensen getekend. Reeves zou miljoenen hebben geschonken aan kinderziekenhuizen en andere goede doelen zonder daar aandacht voor te vragen.