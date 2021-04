Kardashians ’dankbaar’ met Bidens ’moedige’ erkenning van Armeense genocide

Kim roept al jaren om erkenning van de volkerenmoord op zo’n anderhalf miljoen Armenen tussen 1915 en 1917 en staat jaarlijks stil bij de herdenkingsdag op 24 april. „Dit is een lange reis geweest voor de Armeense gemeenschap en elk jaar had ik het gevoel dat we iets dichterbij waren bij het erkennen van de genocide. Eindelijk is die dag aangebroken”, schrijft de onderneemster en miljardair op haar sociale media.”

„Ik ben zo trots op mijn Armeense erfgoed, trots op de Armeense gemeenschappen en dankbaar dat president Biden elke Armeniër deze dag en deze waarheid heeft gegeven.”

Hoewel Kim beseft dat de erkenning de slachtoffers niet kan terugbrengen, hoopt ze dat het hun nabestaanden toch rust geeft. „Ik zal elk jaar iedereen die we zijn verloren blijven herdenken en eren op deze dag, maar nu met de hoop dat we door de erkenning van de genocide dergelijke afschuwelijkheden uit het verleden zich nooit laten herhalen”, schrijft ze. „Bedankt president Biden voor uw moed om waarheden uit te spreken die anderen kozen om niet te laten horen.”

Ook Khloé is Biden dankbaar, laat ze weten in haar Instagram Stories. „Bedankt dat u de verhalen, de pijn, het lijden en het verlies van het Armeense volk serieus heeft genomen.”