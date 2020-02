Patty’s ’wilde leven’ niet helemaal over!

In samenwerking met een grote drogisterijketen heeft PATTY, een verklaard liefhebber van deze prints, een complete collectie voor ’in huis’ ontworpen. Ovenwanten, toiletpapier, geurkaarsen en wat al niet meer ligt er in de schappen én op de Huishoudbeurs waar Patty haar eigen stand krijgt en waarin zij elke dag een paar uur haar handel aan de man brengt.

De diva: ,,Als je alles tegelijk aantrekt, dan ga je NEL VEERKAMP voorbij!’’

Er staat rond Patty veel te gebeuren de komende tijd. Haar verjaardag zelf, op 25 maart, wordt groots gevierd in een van de laatste afleveringen van DWDD. Daarin is zij te gast met bestsellerschrijvers MICHEL VAN EGMOND (Gijp, Kieft, Topshow) en zijn vrouw ANTOINETTE SCHEULDERMAN die haar een jaar volgden en met haar terugkijken op haar bewogen leven. In de stijl van de succesvolle sportboeken is een biografie ontstaan die op haar verjaardag wordt gepresenteerd.

Patty: ,,Na de uitzending gaan we naar een hotel, waar we met iedereen die me lief is een leuk feestje gaan bouwen. Ja, het is toch wat zeg, 65. Tsjongejonge, het is allemaal omgevlógen. En dan zat er bij mij soms nog meer dan 24 uur in een dag ook. Ik verheug me erop, maar het kan me die avond aan de andere kant ook weer niet gauw genoeg twaalf uur zijn. Dat alles lekker achter de rug is.’’

Behalve haar programma met GORDON komt er op tv-gebied nog veel meer voor haar aan. ,,Ik weet niet wat me overkomt. Ik geloof dat ik in mijn leven nog nooit zo hard gewerkt als nu, nu de AOW bijna op me ligt te wachten. Afleveringen van dat reisprogramma met Gordon hebben we steeds tussen twee ijsdansshow door opgenomen. IJsshow, Japan, ijsshow. Dat had ik toch ook nooit kunnen denken?’’