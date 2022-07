Novak Djokovic laat prins George zijn Wimbledon-bokaal even vasthouden

Met de gouden trofee onder zijn arm schudde Djokovic prins William en prins George de hand, zo is te zien in een filmpje op Twitter. De hertog van Cambridge attendeerde de Serviër erop dat George zondag voor het eerst naar een Wimbledonpartij mee was. „Hoe vond je het?”, vroeg Djokovic de kleine prins. „Geweldig”, was het antwoord.

Vervolgens werd George gevraagd of hij de beker even vast wilde houden, iets wat hij maar wat graag wilde. „Niet laten vallen”, zei William lachend terwijl zijn zoon de beker in ontvangst nam. Catherine hield voor de zekerheid haar hand op de bovenkant van de beker zodat deze er niet af zou vallen.

William ging daarna in gesprek met Djokovic over de weersomstandigheden en hoe dat zijn spel tijdens de finale beïnvloedde. George vond het ondertussen een beetje te lang duren en gaf de bokaal maar over aan zijn moeder, die de trofee vervolgens teruggaf aan Djokovic.