Harry Piekema in Robinson: ’Ik kan heel vervelend zijn’

TV

Khalid Kasem trots op nominatie gesprek met Jaimie Vaes

Khalid Kasem is trots dat zijn gesprek met Jaimie Vaes, de ex van rapper Lil Kleine, een van de kanshebbers is voor de Televisie-Ster Impact. In het interview in zijn talkshow Khalid & Sophie deed Vaes voor het eerst haar verhaal over de vermeende mishandelingen door Lil Kleine. De prijs wordt d...