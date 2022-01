Voormalig wettige vader van prinses Delphine overleden

Binnenland

Dood gevonden man in Breukelen (67) mogelijk omgekomen door misdrijf

De politie houdt er rekening mee dat een 67-jarige man, die donderdag dood werd aangetroffen in zijn woning in Breukelen, door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie is daarom op zoek naar getuigen die die dag iets hebben gezien of mensen die camerabeelden hebben.