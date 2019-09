’José viel bijna spugend van het podium’

Marga Scheide (rechts): „Wij wachten rustig af tot José (midden) zich weer beter voelt. Kunnen we allemaal even bijkomen.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Toen begin dit jaar Chimène van Oosterhout werd aangekondigd als nieuwe zangeres van Luv’, was het al snel duidelijk dat de oudste meidengroep van Nederland serieuze plannen had voor een comeback. Er werd weer opgetreden en bovendien dook het drietal in Amerika de studio in om een nieuwe single op te nemen. Alles liep gesmeerd. Tot vandaag, toen zangeres José Hoebee bekendmaakte te kampen met een burn-out, waardoor ze voorlopig afscheid heeft genomen van de bühne. „We hebben als groep gezegd: je móet nu iets doen.”