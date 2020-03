Canadees ex-model beticht Timothy Hutton van verkrachting

Hutton, die begin jaren tachtig een Oscar won voor zijn rol in Ordinary People, ontkent via zijn woordvoerder de aantijgingen. Het incident zou hebben plaatsgevonden in Vancouver, waar Hutton toen was voor het opnemen van de film Iceman.

De acteur zou haar hebben uitgenodigd voor een drankje op zijn hotelkamer. Daar aangekomen zou hij de tiener naar zijn bed hebben geleid. Toen Johnston duidelijk aangaf dat zij weg wilde, stelde Hutton volgens haar dat het ’goed zou komen en niet lang zou duren’, stelt zij in gesprek met Buzzfeed.

De Oscarwinnaar zou haar vervolgens op ’bijna rituele wijze, als een pop’ hebben uitgekleed. Hier was een vriend van hem bij aanwezig. Tijdens deze handelingen zei de 14-jarige doorlopend dat zij dit niet wilde. Daarna vergreep Hutton zich aan haar, terwijl zijn vriend toekeek. „Het was vreselijk, en extreem pijnlijk”, stelt het voormalig model in het interview. Hutton zou haar, na het indienen van de aanklacht, een financiële regeling hebben aangeboden maar deze optie wees zij van de hand.