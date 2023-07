Hulk Hogan (69) stapt voor derde keer in huwelijksbootje

Hogan was erg zenuwachtig voor het aanzoek, zo vertelt hij, maar gelukkig zei Daily ja. De 69-jarige Hogan en de 45-jarige yogalerares hebben sinds iets meer dan een jaar een relatie.

Het is de derde verloving voor Hogan, die grote bekendheid kreeg met de film Rocky III (1982) en zijn realityserie Hogan knows best. Hiervoor was de worstelaar 10 jaar getrouwd met Jennifer, daarvoor 26 jaar met Linda.