Ondanks fijne cast blijft ’Allelujah’ goedbedoeld, maar geforceerd

Wat: tragikomedie

Regie: Richard Eyre

Met: Bally Gill, Jennifer Saunders, Judi Dench

Verplegers van het Beth-ziekenhuis werken zich al jaren in het zweet om hun ouderen te verzorgen, maar daar hebben politici geen boodschap aan. Het kost allemaal te veel geld. Terwijl medewerkers een charme-offensief starten via een lokale nieuwszender, maakt een ijskoude managementconsultant de balans op. Dat zijn eigen vader sinds kort op de afdeling ligt, brengt hem niet van zijn stuk.

Van een nijpend tekort aan bedden tot dansende en zingende oudjes: regisseur Richard Eyre (Notes on a scandal, The children act) laat ernst en humor hand in hand gaan. Dat levert een paar herkenbare momenten op, hoewel de realiteit soms ook ver te zoeken is. Zeker wanneer er politiek bij komt kijken. „Geriatrie is economisch totaal niet logisch”, horen we iemand letterlijk zeggen. Alsof ouderenzorg maar beter helemaal afgeschaft kan worden.

Met acteurs als Jennifer Saunders (de hoofdverpleger), Derek Jacobi (een mopperende patiënt) en Judi Dench (een verlegen oudere) blijft Allelujah nog een tijdje redelijk overeind. Maar na een nogal bizarre - en compleet onnodige - plotwending, is het echt over en uit. Als slotakkoord wordt de coronacrisis er nog met de haren bij gesleept, maar ook dat helpt helaas niet mee. Ondanks alle goede bedoelingen.