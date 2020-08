Programma Voor hetzelfde geld door corona nog actueler

Net als in de eerste reeks gaan de presentatrice en makelaar Debbie Mels op zoek naar een huis buiten de stad voor nieuwsgierige huizenbezitters. Door de coronacrisis hadden nog meer mensen zich aangemeld voor het programma. „Juist in een periode dat mensen thuiswerken en meer thuis zijn, vinden ze het prettig om meer ruimte te hebben. Ze hoeven minder hippe terrasjes op loopafstand te hebben”, vertelt Natasja aan het ANP.

De behoefte van de deelnemers zal herkenbaar zijn voor veel kijkers. „Door de lockdown bleef iedereen meer binnen en hebben mensen thuis werkruimte nodig. Als de stad op slot gaat, dan merk je hoe belangrijk het is dat je in een fijn huis woont. Ik merk op straat dat de mensen thuis altijd erg meeleven en ik denk dat dat nu nog meer zo zal zijn.”

Rust en natuur

Natasja zelf is door de coronacrisis ook anders gaan denken over haar huis. Zij en haar man René Froger dachten erover na om als hun laatste thuiswonende kinderen het huis uit zijn, kleiner te gaan wonen. Toen ook haar moeder tijdens de crisis bij hen introk, waardeerde het koppel de ruimte juist des te meer. „Heerlijk om de ene avond spelletjes te doen en urenlang na te tafelen en de andere avond zit iedereen in zijn eigen hoek in een andere serie.”

Ook de rust en natuur om hun huis heen is de presentatrice meer gaan waarderen. „We wonen aan de hei, dus dat is ideaal om te wandelen. Het is er erg rustig dus ook nu kan dat makkelijk. In een drukker gebied doe je dat nu een stuk minder snel.”

Voorlopig zal Natasja dus alleen anderen helpen bij de zoektocht naar een nieuwe woning en daar geniet ze nog steeds enorm van. Ook met de aanpassingen om de opnames coronaproof te laten verlopen. „Dat was makkelijk te doen. Ik reed met een spatscherm in de auto en als bij een bezichtiging bleek dat een gang bijvoorbeeld te smal was boven, dan bleef de makelaar beneden. Het was heel fijn dat we weer aan de slag konden en mensen konden helpen.”