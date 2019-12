Sara Gilbert en Linda Perry gaan scheiden

Sara is vooral bekend van haar rol als Darlene Conner in de Amerikaanse sitcom Roseanne en als presentatrice van de talkshow The Talk, waar ze in april mee stopte. Linda was onder meer leadzangeres van de band 4 Non Blondes, maar schreef ook liedjes voor onder anderen Christina Aguilera en Gwen Stefani.

Het koppel kreeg in 2015 een zoon, Rhodes Emilio Gilbert Perry. Sara heeft ook nog twee kinderen uit een eerdere relatie.