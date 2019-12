Sesamstraatfilm wordt uitgesteld naar 2022

De musicalfilm over Bert en Ernie en hun vrolijke vrienden zou aanvankelijk al een jaar eerder in première gaan, later werd de releasedatum naar de zomer van 2021 opgeschoven en nu krijgt regisseur Jonathan Krisel nog ruim zes maanden extra de tijd.

Door de releasedatum te verschuiven naar 2022 valt het openingsweekend van de film Sesame Street samen met het weekend rond Martin Luther Kingdag. Deze Amerikaanse feestdag ter ere van de dominee en politiek activist valt jaarlijks op de derde maandag van januari, waardoor veel Amerikanen een lang weekend hebben.