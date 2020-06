Elton John geeft ex-verloofde van 50 jaar geleden nieuwe knie

Het was liefde op het eerste gezicht toen Elton John, toen nog Reg Dwight, en Linda Hannon elkaar in 1968 tijdens het uitgaan zagen. De twee gingen al snel samenwonen en waren voornemens hun liefde te bezegelen met een huwelijk. De bruiloft kwam er echter nooit, omdat Eltons songwriterpartner Bernie Taupin hem ervan wist te overtuigen dat een huwelijk niet goed voor hem zou zijn. Achteraf gezien wellicht een zegen; in 1988 durfde Elton John eindelijk aan de wereld bekend te maken dat hij eigenlijk op mannen valt.

Toen de superster aan de wieg van zijn carrière stond, stond Linda gedurende hun relatie voor hem klaar om hem financieel te ondersteunen. Ze betaalde de huur, rekeningen en het eten. Ondanks dat de twee al decennia uit elkaar zijn, schroomde Linda niet om Elton nu alsnog om hulp te vragen. Na alles wat ze in de jaren zestig voor de zanger had gedaan, hoopte ze dat hij nu wellicht iets voor haar kon betekenen.

Al maanden kampte Linda met veel pijn aan haar knie, maar een operatie kon ze niet betalen. Ze probeerde extra veel te werken om geld te verdienen, maar ook de revalidatie, die vijf weken zou duren, kon ze zich simpelweg niet veroorloven. Uiteindelijk besloot ze haar ex om een gunst te vragen. Meerdere keren mailde ze naar zijn management, maar een antwoord bleef uit.

Uiteindelijk besloot ze de The Mirror in te schakelen in de hoop dat de krant wél in contact met Elton zou kunnen komen. En dat bleek een juiste gedachte. Zodra hij over haar situatie hoorde, wilde hij haar te helpen. „Hij herinnerde zich meteen hoe goed ze voor hem gezorgd had 50 jaar geleden en hij is ontzettend blij dat hij haar uit de nood kan helpen”, vertelt een bron aan de krant.