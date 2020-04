Keiharde actie in Netflix-film ’Extraction’

Als huurling Tyler Rake mag hij dan een klasse apart zijn, bloeden doet hij wel. Toch verbleken de uitwendige kwetsuren die hij oploopt bij het innerlijke trauma waarmee hij al veel langer worstelt.

Oud-militair Rake wordt ingehuurd om de ontvoerde zoon van een crimineel Indiaas kopstuk te bevrijden. Deze 14-jarige Ovi Mahjan (Rudhraksh Jaiswal) is gekidnapt door een machtige concurrent uit Bangladesh, koning van de onderwereld in de hoofdstad Dhaka. Een gewelddadige klus dus, maar logistiek ogenschijnlijk niet veel ingewikkelder dan het oppikken en afleveren van een postpakketje.

Dat pakt toch anders uit in deze bewerking van de graphic novel Ciudad van de Amerikaanse striptekenaar Ande Parks. Die zich op zijn beurt baseerde op een filmidee dat de gebroeders Russo (Captain America, Avengers) al een poosje op de plank hadden liggen. Intussen is Extraction ook het debuut van Sam Hargrave, een stuntman en stuntcoördinator die zich onder de vleugels van diezelfde Russo’s ontwikkelde tot een volwaardig regisseur. Hij blijkt daarbij meer in zijn mars te hebben dan het afleveren van puike actie alleen.

Knokken zonder hamer in ’Extraction’. Ⓒ Foto Netflix

De kogelregens, stadsachtervolgingen en flitsende man-tot-man gevechten waarop Hargrave ons trakteert, zijn zonder meer spectaculair en spannend. Alleen vertellen ze daarnaast ook iets over Rake, over zijn tijdelijke beschermeling en hun onderlinge verhouding.

In een cynische wereld waar alles te koop is en niks heilig, wordt Ovi’s jeugdige onschuld voor de Australische huurling een soort lichtend baken van hoop. Waard om te redden, tegen elke prijs. Tussen al zijn atletische toeren door slaagt Chris Hemsworth erin die innerlijke omslag voelbaar te maken. Ook dat is kracht.

✭✭✭✭