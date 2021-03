Oscar-winnaar Brokeback Mountain overleden

McMurtry schreef bijna vijftig boeken, maar Lonesome Dove maakte het meeste indruk. Hij kreeg er in 1986 de Pulitzerprijs voor. De schrijver werd in 1972 genomineerd voor een Oscar voor zijn filmscript van The Last Picture Show. Ook Terms of Endearment werd met succes verfilmd. De film, die in het Nederlands Met Hart en Ziel heet, won vijf Oscars.

In totaal kregen films gebaseerd op het werk van McMurtry dertien Oscars.