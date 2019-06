Vermaak in de buitenlucht

Op kleine festivals of in grote producties, zoals de speciale concertversie van de hitmusical Aida op het festivalterrein bij het Autotron in Rosmalen, met muziek van Elton John, uitgevoerd door een musicalsterrencast. Hartstocht, verwarrende keuzes, brandende liefde: kaarten voor dit spektakel zijn verkrijgbaar via

stage-entertainment.nl

Parade

Niet meer weg te denken uit het Nederlandse theaterlandschap is het jaarlijks rondreizende festival de Parade. Dit strijkt vanaf vandaag t/m 30 juni neer in het Museumpark Rotterdam. Er zijn zo’n 80 theater-, dans-, mime- en muziekvoorstellingen voor jong en oud te zien in de theatertenten. Het merendeel van de voorstellingen is speciaal voor het festival gemaakt en alleen op de Parade te zien. Iedere dag staan er verschillende voorstellingen op de planken.

Info: deparade.nl

Stadsstrand

Ook in de openlucht, mits mooi weer: film kijken in Amsterdam-Noord, bij (vegetarisch) restaurant en stadsstrand Pllek in het programma Film with a View. Voor komende dinsdag 25 juni staat de vertoning van Taxi Tehran op het programma. Een film met een bekende formule, maar dan in Iran: Een taxichauffeur rijdt door Teheran. Op zijn dashboard staan een paar camera’s. We zien zijn klanten en horen hun verhalen over het leven in het Iran van nu, over vrijheid en de prijs die je daar soms voor moet betalen. Koptelefoon ophalen vanaf 20:00 uur, aanvang 22:40 uur Info: pllek.nl