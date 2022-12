Nikkie de Jager eerste transvrouw op cover Cosmopolitan Middle East

„Een transvrouw op de cover van Cosmopolitan in het Midden-Oosten... laat me dat herhalen: een transvrouw op de cover van Cosmo Middle East”, schrijft De Jager op Instagram. „Ik had dit niet kunnen doen zonder jullie! Ik hou van jullie!”

De YouTuber annex presentatrice deelt ook de foto’s die in het blad komen te staan.

De Jager is niet de eerste transvrouw die op de cover van een Cosmopolitan staat. In 2018 was dat de Amerikaanse actrice Laverne Cox, bekend van onder meer Orange Is The New Black. Zij stond op de Amerikaanse editie van het modeblad.