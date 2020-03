De Nederlandse MANNEN van NINA HAGEN

Nina Hagen wordt 65, maar heeft in alles nog de branie van een jonge vrouw. Ongelooflijk, gezien het heftige leven dat ze tot nu toe leefde. Ⓒ ANP

Ze is controversieel, rebels, wist in Duitsland meermaals voor een rel te zorgen en had verschillende bizarre relaties en huwelijken. Punkdiva NINA HAGEN, morgen wordt ze 65, had bovendien een voorliefde voor Nederlandse mannen. Haar relatie met HERMAN BROOD is weliswaar het bekendst, maar met zijn aan heroïne verslaafde drummer FERDI KARMELK kreeg zij een dochter...