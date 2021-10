Pose-acteur Billy Porter kritisch op Vogue-cover met ’witte heteroman’ Harry Styles

Voor de voorpagina was Styles vastgelegd in een jurk. Het voormalige bandlid van One Direction kreeg daar veel positieve reacties op. In de winkels was het blad snel uitverkocht en fans werden op wachtlijsten gezet voor de tweede druk.

Maar Styles kreeg ook veel kritiek. Onder meer de Amerikaanse conservatieve commentator Candace Owens was niet van zijn optreden gediend. „Breng mannelijke mannen terug”, twitterde zij.

’Witte heteroman’

Voor de 52-jarige Porter, die onder meer bekend werd door de Netflix-serie Pose, had het modemagazine beter moeten weten. „Ze hadden niet als eerste man op de cover een witte heteroman moeten kiezen. Bovendien draagt Styles alleen een jurk, omdat het in is. Maar dit is mijn leven.”

Porter, die zijn kledingstijl als non-binair omschrijft, heeft naar eigen zeggen moeten strijden om geaccepteerd te worden in de modewereld en in Hollywood. „Ik heb jaren gevochten om een jurk aan te kunnen doen naar de Oscars. Harry Styles kan gewoon zo komen aanzetten, omdat hij wit en hetero is.”

Hiv

Porter kreeg in september nog de Elizabeth Taylor Commitment to End AIDS Award. De acteur speelt in Pose een personage die een hiv-diagnose krijgt. Porter maakte in mei bekend dat hem dat veertien jaar geleden ook is overkomen.