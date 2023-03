Gordon niet bang dat Gavin een golddigger is: ’Hij heeft een heel goede baan’

„Heel Nederland heeft getuige kunnen zijn van mijn liefdesleven de afgelopen twintig jaar: het is natuurlijk een puinhoop geweest. En ik had er ook heel eerlijk gezegd niet meer op gerekend”, zei Gordon maandagmiddag op Radio 538 in een reactie op het nieuws dat hij gaat trouwen. Met Gavin is echter alles anders, stelde hij.

„Je weet: dit zit goed, dat voel en merk je aan alles. Hij wist in het begin niet wie ik was en wat ik deed”, aldus Gordon. „Ik heb dat de eerste dagen ook niet verteld. Ik dacht: ik ga gewoon eerst kijken hoe en wat. Maar nee, dit is gewoon een heel ander kaliber.”

Verhuizen

Gordon en Gavin gaan straks samenwonen in Dubai. „Maar ik denk niet dat we daar blijven”, zei de entertainer ook. „Ik heb nu twee jaar in Dubai gewoond, en misschien kan ik het nog wel een jaartje volhouden maar het is wel erg leeg hoor. Het is hier erg op geld gericht, het is een stad zonder hart.” Waar het koppel heen zal gaan, is nog niet duidelijk. „Misschien wel Melbourne (de woonplaats van Gavin, red.), misschien ergens anders in Europa.”

Het stel is sinds januari dit jaar samen. Zondag maakte Gordon bekend dat hij ten huwelijk is gevraagd door Gavin.