Bloodshot (Vin Diesel) Ⓒ NBCUniversal

Wie vroeger aan Mark Sinclair vroeg wat hij worden wilde, kreeg steevast als antwoord ’superheld’. Eindelijk is het zover. Sinclair - inmiddels wereldberoemd geworden onder de naam Vin Diesel - speelt nu de titelrol in Bloodshot, waarin hij dankzij minuscule robots in zijn bloedbaan beschikt over superkrachten.