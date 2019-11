Downton Abbey-actrice weer geluk in liefde na overlijden verloofde

Michelle (37), die Lady Mary speelde in Downton Abbey, en Jasper (31) werden voor het eerst samen gespot op de rode loper voorafgaand aan het filmfestival van Rome vorige maand. Ze zouden in de zomer in Los Angeles aan elkaar zijn voorgesteld en sindsdien veel tijd samen hebben doorgebracht.

Vier jaar geleden verloor de Britse haar verloofde John Dineen aan een zeldzame vorm van kanker. De twee waren sinds 2013 samen en verloofden zich een jaar later.