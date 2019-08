’Prins Andrew randde vrouw aan in huis Epstein’

Prins Andrew en Jeffrey Epstein tijdens een wandelingetje in een park in New York in 2011. Ⓒ Hollandse Hoogte

Prins Andrew is in 2015 beschuldigd van het aanranden van een vrouw in het huis van Epstein in Amerika. Dit blijkt uit rechtbankdocumenten die afgelopen vrijdag zijn vrijgegeven, slechts een dag voordat Epsteins lichaam levenloos werd aangetroffen in zijn cel.