Halle Berry niet verder met transgenderrol na kritiek

In de Instagramvideo waarin ze de rol besprak, gaf de actrice aan dat ze er zin in had ’in deze wereld te duiken’ en gebruikte ze een aantal keer vrouwelijke persoonsvormen bij het beschrijven van haar personage. Dat, en het feit dat zij überhaupt een transgender wilde spelen terwijl ze dat niet is, schoot bij veel van haar volgers in het verkeerde keelgat.

„Dit weekend heb ik de kans gekregen om mijn afwegingen te delen over een rol als transgender man. Ik wil mijn excuses aanbieden voor wat ik daarover heb gezegd”, aldus Berry maandag op sociale media. „Ik begrijp nu dat ik als cisgender vrouw niet in aanmerking zou moeten komen voor deze rol, en dat de transgendergemeenschap de kans moet krijgen om deze verhalen zelf te vertellen. Ik ben dankbaar voor de voorlichting en kritiek die ik de afgelopen dagen heb gekregen en zal blijven luisteren en leren van mijn fouten.”

In het statement belooft de actrice ’een betere bondgenoot’ te zijn voor de LHBTQ-gemeenschap. „Ik zal mijn invloed gebruiken om betere representatie aan te kaarten, zowel voor als achter de camera.”