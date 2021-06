’Jamie Spears bepaalde zelfs de kleur van Britney’s keukenkastjes’

Volgens een onderzoeksjournalist van The New York Times zou de zangeres in 2016 al haar beklag gedaan hebben over het feit ’dat er misbruik van haar werd gemaakt’. „Ze had het gevoel dat zij degene was die het geld in het laatje bracht en iedereen om haar heen daarvan profiteerde”, aldus een bron.

Volgens de journalist wil Britney van haar vader af, omdat hij zich obsessief zou gedragen ten opzichte van haar. „Hij heeft teveel macht, teveel zeggenschap. Ik heb niets meer over mijn eigen leven te zeggen, ik ben volledig afhankelijk.” De zangeres ging uiteindelijk akkoord met een gedeeld curatorschap tussen Jamie en haar zorgmanager Jodi Montgomery, om daar vervolgens de financiële instelling Bessemer Trust aan toe te voegen.

Jamie zou zelfs bepaald hebben dat de kleur van Britneys keukenkastjes ’nog prima waren’, toen ze hem vroeg die in een andere kleur te laten schilderen. Dat zou volgens hem te duur zijn geweest en dus kreeg zijn dochter nul op rekest. Ook zou Britney ’slechts’ een wekelijkse toelage van 1675 euro krijgen van haar vader, wat in principe een schijntje is vergeleken bij alle miljoenen euro’s die ze vanaf haar jeugd heeft verdiend.

Britney’s advocaat Samuel D. Ingham zegt dat ze ’doodsbang is voor haar vader’. Ook zou ze het er niet mee eens zijn dat ze alle advocatenkosten op zich moet nemen, zowel voor haarzelf als voor haar vader Jamie, zolang de zaak nog niet geschikt is. Die bedragen lopen inmiddels op tot in miljoenen euro’s.

De zangeres heeft volgens de krant de volledige steun van haar moeder Lynne, broer Brian en zusje Jamie-Lynn. Ze zal woensdag virtueel voor rechter Brenda Penny verschijnen om haar verhaal te doen, net zoals haar vader Jamie dat doet met zijn advocaat.