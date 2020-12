Onduidelijk wat er met Wonder Woman-film gebeurt

Warner Bros. Nederland kan nog niet zeggen wat er met de film gaat gebeuren nu de release voor zeker vijf weken moet worden uitgesteld. Nederland is niet het enige land waar de film niet kan worden uitgebracht. Ook in het Verenigd Koninkrijk moeten de bioscopen weer een paar weken hun deuren sluiten vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen.

In de VS komt de film op 25 december tegelijkertijd uit in de bioscopen en op streamingplatform HBO Max. In Nederland wordt HBO Max nog niet aangeboden.

Actrice Gal Gadot keert in de sequel terug als superheldin Wonder Woman, Patty Jenkins was opnieuw verantwoordelijk voor de regie. Het Nederlandse model Doutzen Kroes heeft ook een bijrolletje, zo valt uit de trailer op te maken.