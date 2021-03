Prins William: ’Onze familie is niet racistisch’

„We zijn geen racistische familie”, reageerde William kort toen Sky News hem naar het interview vroeg. Op de vraag of hij inmiddels al met Harry heeft gepraat liet hij weten dat het er nog niet van was gekomen, maar dat hij dat wel van plan is.

De Britse koninklijke familie ligt onder vuur sinds Meghan en Harry in het interview met Oprah vertelden dat leden van de koninklijke familie zich zorgen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van Archie, toen Meghan nog zwanger was.

Buckingham Palace liet dinsdag weten de aantijgingen van racisme serieus te nemen. „De hele familie is bedroefd om te vernemen hoe uitdagend de afgelopen jaren zijn geweest voor Harry en Meghan. De onderwerpen die zijn aangekaart, in het bijzonder die van racisme, zijn zorgwekkend. Hoewel de herinneringen zullen verschillen, worden deze zaken zeer ernstig genomen en zullen bij de familie persoonlijk worden geadresseerd.”