Miryanna van Reeden pleit voor meer oudere actrices op tv

„Toen ik jong was vond ik het fijn om ook oudere acteurs te zien, je leert daarvan”, schrijft de 53-jarige actrice op Twitter. „Maar oudere vrouwen zijn ’niet sexy’. Dat is echt letterlijk en figuurlijk wat het is.” Ze vervolgt: „Geen lekker wijf meer en ook nog niet ’interessant getekend door het leven’. Alsof er geen interessante verhalen zijn te vertellen over deze leeftijd.”

Zelf merkt Miryanna ook dat ze amper nog gevraagd wordt voor acteerklussen. „In NL lig je eruit als je als actrice ouder wordt. Ik heb nul werk. Je weet het van te voren, tussen de 40 en 55 zul je amper werk hebben, met een beetje mazzel mag je daarna weer een beetje meedoen.” Ze was er een tijdlang „flink van in de rouw”, maar heeft zich er nu bij neergelegd. „Ik ben er zo klaar mee dat ik nu zelf zeg dat ik gestopt ben. Maar feit is; acteren is met mij gestopt. Ouder worden was een no go.”