’Balmoral stopt met verkopen ansichtkaarten prins Andrew’

Zo zei een bezoeker: „Voorheen kon je er ook kaarten van prins Andrew kopen. Maar nu zijn er dan wel kaarten met prins Charles, Anne en Edward erop en zelfs kaarten met kleinkinderen van de Queen, zoals Beatrice en Eugenie, maar er is niet een van de hertog van York. Toen ik vroeg of het mogelijk was om er een met Andrew erop te kopen, zei de verkoopassistente tegen me: ’Nee, we hebben ze weggehaald. En we zullen ze ook niet meer laten maken’.” Een andere verkoopster zou hem gezegd hebben: „Ik ben bang dat hij wat op het strafbankje is terechtgekomen.”

Balmoral Castle, het kasteel van de Queen in de Schotse Hooglanden, opende afgelopen zaterdag weer zijn deuren voor bezoekers.

Om zijn banden met overleden misbruikmiljardair Jeffrey Epstein zou de prins maar wat graag door de FBI gehoord worden als getuige. Tot heden zou de prins aan de oproep geen gehoor hebben gegeven, al stellen woordvoerders van het paleis dat hij wel degelijk zijn medewerking zou verlenen.