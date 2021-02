Jongste zoon: ’Stuk beter met prins Philip’

De man van koningin Elizabeth werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen nadat hij onwel was geworden. In een verklaring van het Britse koningshuis staat dat de behandelingen aanslaan. „De hertog van Edinburgh blijft in het King Edward VII-ziekenhuis, waar hij medische zorg krijgt vanwege een infectie. Hij voelt zich goed en reageert op de behandelingen, maar zal het ziekenhuis pas over een paar dagen verlaten”, luidt het statement.

De gezondheid van Philip is al jaren fragiel. Hij is de laatste jaren meerdere malen opgenomen in het ziekenhuis.