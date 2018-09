Ashley Cole loopt blauwtje bij Kylie Minogue

Ashley Cole en Kylie Minogue flirtten er vrijdag vrolijk op los. Toch maakte de 31-jarige profvoetballer een fikse blunder bij de Can't get you out of my head-zangeres.

"Wow, Kylie Minogue is hot in de Spinning Around-video. Ik hou van de jaren '90," plaatste de ex van Cheryl Cole op Twitter.

Zangeres Kylie antwoordt beleefd: "Hah, het waren juist de gouden jaren van 2000. Maar leuk je ontmoet te hebben bij de GQ Awards."

Kleine kans dat deze flirt serieuze vormen gaat krijgen. De 44-jarige Kylie is al een poosje gelukkig met model Andres Velencoso. Bovendien heeft Ashley geen goede naam doordat hij vreemdging terwijl hij een relatie had met Cheryl Cole.