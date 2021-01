Kensington zet definitieve streep door Europese tour

„Het is simpelweg niet mogelijk om op dit moment iets ingewikkelds als een Europese tour te (her)plannen”, gaat de band verder, die de tour op 20 maart zou aftrappen in Leuven. Tot begin april had Kensington elf concerten in negen verschillende landen op de rol staan.

„Het is balen, maar we denken dat dit op dit moment de beste en enige mogelijke beslissing is”, zegt de Utrechtse band. De terugbetaling van kaartjes verloopt via de ticketverkoper. „Blijf veilig iedereen. Een grote virtuele knuffel, KST.”