Premium Het beste van De Telegraaf

Netflix belooft ’nieuwe onthullingen’ Miniserie: wie was in 1972 de geheimzinnige kaper D.B. Cooper?

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Tekeningen van D.B. Cooper, gebaseerd op beschrijvingen van passagiers en bemanning. Er bestaan geen foto’s van hem. Ⓒ Netflix

De oogst na vijf decennia: slechts enkele aanwijzingen, veel te veel verdachten. De identiteit van de ’parachute-kaper’, die ruim vijftig jaar geleden in Amerika met een buit van 200.000 dollar uit een vliegtuig sprong, is nog altijd een mysterie. Netflix belooft ’nieuwe onthullingen’ in de miniserie D.B. Cooper, where are you? Al zal de vraag uit de titel niet beantwoord worden.