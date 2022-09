R&B-zanger Jesse Powell (51) overleden

„Met pijn in ons hart moeten we delen dat onze geliefde zoon, broer en oom Jesse Powell is overleden”, schrijft zijn zus Tamara. „Hij stierf vredig in zijn huis in Los Angeles. De familie vraagt op dit moment om privacy, terwijl we rouwen om dit enorme verlies.” De zanger „hield van muziek”, vervolgt Tamara, „en hij hield vooral van zijn fans die hem gedurende zijn hele carrière steunden. We willen dat jullie allemaal weten dat jullie alles voor hem betekenden.”

(Tekst loopt door onder Instagrambericht.)

In een ander Instagrambericht deelt Tamara een video van haar broer die zingt. „Naast dat je een van de beste mannelijke R&B-zangers was, was je ook de beste grote broer ooit. Ik hield zoveel van je.” Hun familie zal „nooit meer hetzelfde zijn” zonder hem, besluit ze haar bericht.

Jesse Powell is vooral bekend van zijn nummer You, dat uitkwam in 1996. Het lied behaalde een tiende plaats in de Billboard Hot 100-lijst.