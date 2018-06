'Wibi Soerjadi bijna blut'

Dat meldt RTL Boulevard vrijdag.

Maar omdat Wibi nog veel optredens geeft en dus wél geld verdient, vermoeden schuldeisers dat Wibi zijn geld heeft verplaatst naar onbekende BV's.

Schuldeiser Spanjaard BV uit Alkmaar wacht nog steeds op de duizenden euro's die de pianist moet terugbetalen. Richard Vonk, de advocaat van de muziekandel, zegt in RTL Boulevard: "Feit is dat er wel inkomsten moeten zijn uit optredens. De vraag is waar die inkomsten blijven als die niet naar de vennootschappen van Soerjadi vloeien."

Wibi's advocaat Oscar Hammerstein reageert: "Iedereen heeft schulden. Ik ga niet over de financiën van Wibi praten. Met Wibi gaat het goed. Al die roddels moet je niet geloven."