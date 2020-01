Glee-ster Dot Jones onderging zware hartoperatie

Dot had al langer last van druk rond haar borst, maar de artsen konden aanvankelijk niets ernstigs vinden. Toen de actrice na de jaarwisseling de kerstversiering in haar huis aan het opruimen was, voelde ze zich zo slecht dat haar vrouw Bridgett haar naar het ziekenhuis bracht.

Daar bleek dat de actrice een hartaanval had gehad en een van haar aderen voor 99 procent verstopt zat. Dot werd gelijk gedotterd en er werd een stent in haar hart geplaatst. De actrice maakt het goed en is thuis aan het herstellen van de ingreep.