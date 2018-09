Johan Vlemmix regelt kasteel voor 'Terror' Jaap

Jaap is zijn leven in de stacaravan meer dan zat. Maandag liet de Gouden Kooi-winnaar weten dat hij kasteelheer wil worden en dat hij zijn show vanuit een paleis gaat presenteren. 'Terror' Jaap gaf zich op voor een Radio 538-actie waarmee je woonruimte kon winnen in het kasteel van het failliete Land van Ooit, maar hij viel niet in de prijzen...

Johan Vlemmix had blijkbaar medelijden met de miljonair. De Oranjefan stelt kosteloos zijn Paleis Soestdijk II aan Jaap ter beschikking. Vlemmix heeft het pand in Eindhoven zelf gebouwd; het is een replica van Paleis Soestdijk. Jaap kan onder andere genieten van een disco, een expositieruimte en een bar.

"Onwijs gaaf", schrijft Jaap op zijn weblog. "Johan zal ook te gast zijn in een van mijn uitzendingen. We hebben een verleden samen. Tijdens de Gouden Kooi kwam Johan carnaval vieren met een grote groep feestgangers om de miljonairs te vermaken. Het ging echter gruwelijk mis. Een stel dronken miljonairs smeet Johan het zwembad in, terwijl hij niet kon zwemmen. Met gevaar voor eigen leven stortte ik al mijn overgewicht in het water om Johan te redden. Zo zie je maar weer, wie goed doet, goed ontmoet."