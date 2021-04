Harry Potter-acteur Paul Ritter (54) overleden

De acteur overleed maandag aan de gevolgen van een hersentumor. Zijn vrouw Polly en zoon Frank en Noah waren bij hem toen hij stierf. "Paul was een uitzonderlijk getalenteerd acteur. Hij was slim, aardig en heel erg grappig. We zullen hem enorm missen", laat zijn manager weten.

Ritter kreeg bekendheid door zijn rol van Guy Haines in de James Bond-film Quantum of Solace en als Martin Goodman in de Britse serie Friday Night Dinner.