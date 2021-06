Charles verwerkt geboorte Lilibet in speech autofabriek

„De ontwikkeling van technologie zoals elektrische voertuigen, of groene waterstof voor zwaarder transport, is van vitaal belang voor het behoud van een gezonde wereld voor toekomstige generaties”, zei de 72-jarige Charles. „Gezien ik onlangs voor de vijfde keer opa ben geworden, is dat iets waar ik me maar al te goed bewust van ben. Zo’n blij nieuws herinnert ons echt aan de noodzaak van voortdurende innovatie op dit gebied.”

Lili werd vrijdag geboren in een ziekenhuis in Santa Barbara in het Amerikaanse Californië. Haar volledige naam luidt Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, een eerbetoon aan koningin Elizabeth en prinses Diana.

Charles refereerde in zijn toespraak ook naar zijn overleden vader. Prins Philip, die in april op 99-jarige leeftijd stierf, reed al in 1981 met een elektrisch voertuig, zo zei de prins van Wales trots. Ook benoemde Charles zijn eigen Aston Martin, die rijdt op bio-ethanol gedestilleerd van het overschot van Britse wijnen. „Zelfs ingenieurs van Aston Martin moeten toegeven dat hij nu beter rijdt dan op benzine”, aldus de prins.