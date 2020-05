Paul Verhoeven gaat Franse tv-serie regisseren

Gerard Soeteman is verantwoordelijk voor het scenario van Bel Ami. Hij en Verhoeven maakten samen ook al films als Soldaat van Oranje, Zwartboek, Turks Fruit en Spetters. Voor Verhoeven gaat hiermee een langgekoesterde wens in vervulling. Hij maakte er geen geheim van ooit nog een keer met Bel Ami aan de slag te willen. De opnames vinden volgend jaar zomer plaats.

Van het boek Bel Ami, uitgekomen in 1885, werden al twee films gemaakt. In 2012 voor het laatst, toen met Robert Pattinson en Uma Thurman in de hoofdrollen.

Eerder maandag werd bekend dat Benedetta, de nieuwe speelfilm van Verhoeven, pas medio 2021 in de bioscopen te zien is.