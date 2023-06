Premium Het beste van De Telegraaf

Astrid en Harmjan geven hun jawoord in het najaar Kinderen van Astrid drongen aan op eerste B&B Vol Liefde-bruiloft!

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Dat de vonk zo zou overslaan tussen Astrid en Harmjan, was niet bepaald voor de hand liggend. Ⓒ Instagram

Een onwaarschijnlijk B&B Vol Liefde-samenzijn wordt dit najaar toch bezegeld! Harmjan (54) is in Oostenrijk op zijn knieën gegaan voor Astrid (49). De uitnodigingen, waar hun geluk vanaf spat, zijn verstuurd en ook in Nederland op de deurmat geploft. „Mijn 29-jarige zoon is natuurlijk van de partij”, vertelt de aanstaande bruidegom.