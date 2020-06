Abstract geploeter in ’About endlessness’

About endlessness is de nieuwe film van de Zweed Roy Andersson (77), een cineast met een zeldzaam eigenzinnig oeuvre. Hij gaat in zijn studio te werk als een schilder en creëert er voor het oog van zijn statische camera levende tableaus, waaruit alle kleur lijkt weggesijpeld. Wat rest is een wereld in pasteltinten, vrijwel schaduwloos belicht en scherp van voor tot achter. Het is de setting voor een reeks absurdistische scènes, waarvan het onderlinge verband lang niet altijd duidelijk is.

Anderssons films zijn krachtvoer voor de doorgewinterde arthouse-liefhebber, die geen vastomlijnd verhaal nodig heeft en plezier weet te peuren uit het zoeken naar betekenis. Die is er, hoe ongrijpbaar soms ook. „Ik probeer de waarheid samen te ballen in niet-alledaagse beelden”, vertelde de Zweed in een interview met deze krant over zijn vorige film A Pigeon sat on a branch reflecting on existence (2014), waarmee hij destijds in Venetië de prestigieuze Gouden Leeuw won.

De zwart-komische ondertoon van Anderssons voorlaatste film is er ook in About endlessness, maar helaas wat minder prominent. Wat nu overheerst is de melancholie van mensen die zich door het leven ploeteren, op weg naar het grote niets. Alleen de jeugd danst, want die heeft de toekomst. Voor zolang het duurt tenminste.

