SF-klassieker Frank Herbert maar half verfilmd Acteur Timothée Chalamet pleit voor vervolg op Dune

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Ⓒ Warner Bros. Pictures

Hollywood-acteur Timothée Chalamet pleitte vrijdag, voorafgaand aan de wereldpremière van Dune, hartstochtelijk voor een vervolg. Of dat er komt is nog onzeker, al vertelt regisseur Denis Villeneuve in zijn filmbewerking van Frank Herberts sciencefiction-klassieker slechts het halve verhaal. Dat voelt onaf, maar doet meteen ook hongeren naar meer.