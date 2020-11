Moeder broertjes Saunders verlamd na herseninfarct

„Ze heeft zeven weken geleden een herseninfarct gehad en dat was voor ons erg schrikken. Gelukkig is ze heel sterk en heeft ze in het Hoornsche ziekenhuis en in Heliomare de juiste zorg gekregen dat zij nodig had en heeft”, aldus Dean.

Volgens de zanger is zijn moeder na al die weken in het revalidatiecentrum aan de beterende hand, maar is ze er nog lang niet. „Ze is nog steeds aan één kant verlamd, maar gelukkig leert ze achter een rollator te lopen. Het wordt nog een lange weg voor haar, maar we hebben er vertrouwen in. Ze is gelukkig weer thuis.”

Het is niet de eerste keer dat Lesley getroffen is door een herseninfarct. In 2012 had zij ook al een beroerte en twee keer een TIA.