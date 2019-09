Een van de meest eervolle klussen die SYLVIE MEIS in Duitsland voor haar rekening mocht nemen, was de jaarlijkse presentatie van het prestigieuze Semper Opera Ball in Dresden. Maar deze week hoorde onze landgenote dat zij daar in 2020 niet opnieuw voor zal worden gevraagd. Reden: de spraakmakende jurk die zij daar dit jaar droeg…