Enzo Knol in ziekenhuis na mislukte sprong van hoge duikplank

Enzo Knol is zondagavond op de eerste hulp beland na een ongeluk. De vlogger kwam verkeerd terecht na een sprong van de hoge duikplank. „Dit was echt even goed schrikken”, schrijft de 27-jarige Enzo maandag op Instagram bij een reeks foto’s van zichzelf in het ziekenhuisbed.