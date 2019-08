Rob de Nijs (76) wordt onwel - en valt van podium...

Na zijn val moest Rob de Nijs, hier op archieffoto, zijn optreden in Naaldwijk staken. Ⓒ Albert den Iseger

Gelukkig kwam hij déze keer met de schrik vrij, ROB DE NIJS (76). Maar met iets minder geluk was een optreden in Naaldwijk, dinsdagavond, zijn laatste geweest toen hij door de hitte in de feesttent werd bevangen en achterover van het anderhalve meter hoge podium viel.