William Spaaij speelt Orson Welles in ’War of the Worlds’

„Het was een belevenis om te zien hoe toeschouwers verspreid moesten zitten in de zaal. Overal drie stoelen tussen, rijen verwijderd. Het was ongemakkelijk en tegelijkertijd enerverend. Ik realiseerde me dat we op dit moment eigenlijk net zo’n situatie meemaken als toen. Toen was er de dreiging van de Tweede Wereldoorlog, het live verslag van de ramp met de Hindenburg, mensen die aan de radio gekluisterd zaten voor nieuws. Nu is er de dreiging van een dodelijk virus, de haat tussen groepen mensen en onze verslaving aan social media. Dat die buitenwereld binnendringt in onze theaters is een fenomeen waar ik wat mee wilde doen.”

De parallellen die hij zag, waren voor Van den Heuvel de aanleiding om met dit haast mythische hoorspel waarbij feiten en fictie voor sommige luisteraars door elkaar gingen lopen aan de slag te gaan. De 24-jarige theatermaker Orson Welles timmert al hard aan de weg met zijn eigen Mercury Theatre Group wanneer hij door CBS wordt gevraagd om van de roman War of the Worlds van H.G. Wells een radiohoorspel te maken. Aangezien de bewerking van Howard Koch hem niet bevalt, besluit Welles het in de vorm van een fake nieuwsuitzending te gieten.

Op zondag 30 oktober 1938 is het zover. Hoewel er bij aanvang duidelijk wordt vermeld dat het hier een hoorspel betreft, denken mensen die later inschakelen dat zij luisteren naar een live verslag van een invasie op de planeet aarde vanaf mars. Sommige Amerikanen raken in paniek en slaan zelfs op de vlucht. Hoe groot de onrust nu precies is geweest, daar verschillen de meningen over, maar mede dankzij het controversiële War of the Worlds kon Welles een paar jaar later zijn bekende, eerste Hollywood-film Citizen Kane (1941) maken.

De voorstelling War of the Worlds zal drie maanden te zien zijn in heel Nederland. William Spaaij speelt de rol van Orson Welles. Hij zal tijdens de tournee een aantal keren worden afgewisseld door René van Kooten. Gerrie van der Klei is op film te zien als Rita Hayworth, de grote liefde van Welles. Ook Robin van den Heuvel en Abel Leemans spelen mee. Van den Heuvel hoopt binnenkort nog een laatste actrice te kunnen casten.

Voor meer informatie:

homemadeproductions.nl