Vogue publiceert nieuwe Kamala Harris-cover met ’juiste foto’

Het modetijdschrift lag vorige week onder vuur omdat het zonder medeweten van Harris een andere foto op de cover zou hebben geplaatst. Volgens Huffington Post-journalist Yashar Ali waren Harris en Vogue het eens geworden over de definitieve foto, waarop Harris te zien is in een poederblauw pak met een zacht geel/oranje achtergrond. Maar op de foto die uiteindelijk de voorkant van het print magazine sierde, draagt Harris een zwart pak met All Stars. Op de digitale editie van Vogue stond wel de foto met het poederblauwe pak.

Hoofdredactrice Anna Wintour gaf nog wel een verklaring voor de fotokeuze. „We hebben deze foto gekozen voor de printeditie , dus niet de onlinecover, omdat wij denken dat vice-president Harris op deze manier ook goed weergegeven wordt. Juist omdat ze er heel toegankelijk en authentiek uitziet, iets wat een van de speerpunten is van de Biden/Harris-regering. Wij juichen beide covers toe en maken geen enkel onderscheid. Voor ons is ze op beide foto’s even krachtig”, verklaarde Vogue de fotowissel eerder.

De inauguratie editie is vanaf dinsdag te bestellen op de site van Vogue. Het exacte aantal van deze oplage, heeft het modetijdschrift niet bekendgemaakt.